FT: Зеленский пришел в ярость после слов Залужного о тупике для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость, когда узнал об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором он признал, что конфликт на Украине зашел в тупик, в результате чего ВСУ не смогут добиться глубокого прорыва, сообщает Financial Times.