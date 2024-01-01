FT: Зеленский пришел в ярость после слов Залужного о тупике для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость, когда узнал об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором он признал, что конфликт на Украине зашел в тупик, в результате чего ВСУ не смогут добиться глубокого прорыва, сообщает Financial Times.
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