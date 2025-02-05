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«Аль-Наср» о том, что Дуран будет летать на тренировки из Бахрейна: «Фэйковые новости, смешные до отвращения. Джон любит Эр-Рияд, его дом рядом со стадионом»

The Sun написала, что колумбийский нападающий решил жить за пределами Саудовской Аравии и летать на тренировки на самолете из-за того, что не состоит в браке со своей сожительницей.

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