Приостановка рейтинга S&P не повлияет на операционную деятельность "Росгосстраха"

Решение агентства "S&P Global Ratings" приостановить наблюдение за рейтингами ПАО СК "Росгосстрах" из-за введенных властями США санкций в отношении банка "Открытие" и его дочерних структур не повлияет на работу страховщика.
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