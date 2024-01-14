Le Monde: Украина в ходе конфликта столкнулась с растущим промышленным отставанием

Во Франции считают, что спецоперация показала состояние промышленности в России и на Украине. Как заявил обозреватель Эммануэль Гриншпан в статье для французской газеты Le Monde, вступающая в третий год конфликта Украина «сталкивается с растущим промышленным отставанием по сравнению с Россией».