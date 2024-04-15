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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Примадонне – 75 лет: как Алла Борисовна отметит юбилей и что поклонники не знают о певице

Примадонне – 75 лет: как Алла Борисовна отметит юбилей и что поклонники не знают о певице

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. Алле Пугачевой 15 апреля исполняется 75 лет. Певица не приедет на родину, чтобы отметить свой праздник, зато все ее друзья и знакомые прилетят к ней – на банкет приглашены около 160 человек.

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