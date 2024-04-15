Примадонне – 75 лет: как Алла Борисовна отметит юбилей и что поклонники не знают о певице

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. Алле Пугачевой 15 апреля исполняется 75 лет. Певица не приедет на родину, чтобы отметить свой праздник, зато все ее друзья и знакомые прилетят к ней – на банкет приглашены около 160 человек.