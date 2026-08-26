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Пятый канал

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Ученые объяснили, почему Антарктида покрылась льдом раньше Арктики

Ученые объяснили, почему Антарктида покрылась льдом раньше Арктики

Международная группа ученых связала раннее образование ледяного щита Антарктиды с геологическими процессами, которые на протяжении более 100 миллионов лет поднимали поверхность восточной части континента.

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