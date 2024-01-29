NHK: в Японии умер Сатоси Кирисима, которого разыскивали 50 лет

В префектуре Канагава умер мужчина, назвавший себя Сатоси Кирисимой. Последнего разыскивали 50 лет за причастность к теракту в Корейском индустриально-экономическом институте и другим преступлениям радикалов, сообщил телеканал NHK.
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