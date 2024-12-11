Балицкий не планирует контактов с главой МАГАТЭ по ЗАЭС

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на данный момент не планирует проводить контакты с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросам, связанным с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).
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