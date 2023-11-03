Геологи нашли в недрах Земли остатки древней протопланеты, образовавшей Луну

Ученые Китайской академии наук нашли аномалию в недрах Земли и связали ее с возникновением Луны. Согласно одной из ведущих гипотез, Луна возникла в результате столкновения двух протопланет: еще совсем юной Земли и Теи.
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