В Караганде школьники и студенты будут соревноваться в Сакеновских чтениях

Литературное состязание посвящено 130-летию со дня рождения основоположника современной казахской литературы, поэта и писателя, государственного деятеля Сакена Сейфуллина, передает пресс-центр Акимата Карагандинской области.
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