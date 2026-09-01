В Honda пояснили, почему совместных внедорожников с Nissan не будет

Honda официально отмела разговоры о совместной разработке рамных внедорожников и пикапов с Nissan. Представители японской марки назвали спекуляцией материал, вышедший в Automotive News.
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