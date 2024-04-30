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Чему учат мигрантов в родных школах

Чему учат мигрантов в родных школах

Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard На рассмотрение правительства России поступил проект закона "Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации".

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