Чему учат мигрантов в родных школах

Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard На рассмотрение правительства России поступил проект закона "Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации".
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