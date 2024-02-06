Производство гжельского фарфора в Подмосковье выросло в 2 раза за год

Производство традиционного гжельского фарфора существенно выросло в 2023 году. Компания «Гжель — художественные мастерские» выпустила в два раза больше посуды и предметов декора — прирост к 2022-му составил более 100%.
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