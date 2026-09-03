Dolly Parton's Sister Took Over The Singer's Movie Role In The '80s Sitcom Adaptation

It's enough to drive you crazy if you let it . which might be why Dolly Parton let her own sister take over the role that had made her a Hollywood legend.
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