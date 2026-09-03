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Dolly Parton's Sister Took Over The Singer's Movie Role In The '80s Sitcom Adaptation

Dolly Parton's Sister Took Over The Singer's Movie Role In The '80s Sitcom Adaptation

It's enough to drive you crazy if you let it . which might be why Dolly Parton let her own sister take over the role that had made her a Hollywood legend.

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