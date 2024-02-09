Делегация Кузбасса принимает участие в Дне сельского хозяйства на ВДНХ

В рамках работы Международной выставки «Россия» стартовал Форум национальных достижений. Сегодня, 9 февраля, на выставке проходит тематический день, посвященный сельскому хозяйству, рыболовству и пищевой промышленности.
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