Что за праздник День богини Макоши 10 ноября, как она покровительствует женщинам Алёна Юрьева10 ноября – день, когда мудрость и благосклонность древней славянской богини Макоши наполняют пространство вокруг.
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