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  • svetlana
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Что за праздник День богини Макоши 10 ноября, как она покровительствует женщинам

Что за праздник День богини Макоши 10 ноября, как она покровительствует женщинам

Что за праздник День богини Макоши 10 ноября, как она покровительствует женщинам Алёна Юрьева10 ноября – день, когда мудрость и благосклонность древней славянской богини Макоши наполняют пространство вокруг.

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