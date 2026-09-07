Рубль уступил филиппинскому песо первое место в рейтинге недооцененных валют

Израильский шекель признан самой переоцененной валютой среди крупных экономик Российский рубль по итогам этого лета перестал быть самой недооцененной валютой мира, уступив первенство филиппинскому песо, следует из расчетов РИА Новости на основе "индекса бургера".
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