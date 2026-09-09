НЦ "Россия" откроет уникальное здание в Москве в 2029 году

Гендиректор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова посетила RT India в Нью-Дели, раскрыла планы на открытие здания НЦ "Россия" в 2029 году в Москве и участвовала в выставке "Иннопром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T "Мы просто нанесё...
- В Краснодаре пока...
- "В Кремле раскуси...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым