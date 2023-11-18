Политнавигатор России не нужно спешить захватывать какие-то украинские территории или проводить лобовые атаки – ее тактика в том, что на оборонительных позициях ВС РФ уничтожают украинские войска, сохраняя свои.
Не захват, а уничтожение – морпех США раскрыл стратегию ВС РФ
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Тогда уже война будет длиться не 2 года, а сто лет...
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2 час.
Natalya Dolgushina
Все земли, подаренные окраине нашими правителями, должны вернуться в родную гавань
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1 час.
Леонид Попивняк
.....а идиоткам кто то писал о желаниях или предложениях ШТУРМА ВС РФ Харькова, Николаева или Одессы?????....есть много других способов взятия этих территорий.......
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1 мин.
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