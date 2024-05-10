Саратовец ищет няню, которая умеет плавать

Недавно в социальных сетях появилось объявление о поиске няни для шестилетнего мальчика. Семья из Саратова ищет квалифицированного специалиста, который будет заниматься воспитанием ребенка на протяжении трех летних месяцев.
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