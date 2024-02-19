Объем транзитных перевозок по Севморпути рекордно вырос

Глава «Росатома» Лихачев: транзит по Севморпути достиг рекордных 2,15 млн тонн По итогам 2023 года суммарный объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (Севморпути, СМП) достиг рекордной отметки в 2,15 миллиона тонн.
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