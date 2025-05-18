«Тверские волки»: как самая жестокая банда Тверской области связана со смертью Круга

В период с 2002 по 2006 года в Тверской области действовала банда «Тверские волки». Её считают не только самой жестокой криминальной группировкой, но и связанной со смертью популярного шансонье Михаила Круга.
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