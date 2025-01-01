У «Капитала Страны» обновляется экономическая рубрика!

В нашем издании появится рубрика «Аналитическая экономика». «LiveNews24.Ru» начинал свою деятельность в 2007 году как информационно-аналитическое издание с преимущественной специализацией на вопросах экономики.
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