Санкции не помеха: почему растут рублевые расчеты с Европой Евгения КомароваТенденция увеличения доли рубля в торговых операциях с Евросоюзом продолжает заметно нарастать, несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку и введение санкций со стороны западных стран.
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