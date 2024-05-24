Санкции не помеха: почему растут рублевые расчеты с Европой Евгения КомароваТенденция увеличения доли рубля в торговых операциях с Евросоюзом продолжает заметно нарастать, несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку и введение санкций со стороны западных стран.