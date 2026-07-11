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Якин о благосклонности судей к Аргентине: «Матчи проходят честно, все можно контролировать с помощью технологий и ВАР. Не стоит сводить счеты высказываниями после матча»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал разговоры об особом отношении арбитров к сборной Аргентине на ЧМ-2026 .

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