Видео: робот-скалолаз взбирается на неровные стены с помощью биозахватов

Ученые создали четвероногого био-робота, который лазает по отвесным скалам. Он цепляется за шероховатые вертикальные поверхности с помощью уникального механизма, который эффективен, но в то же время относительно прост, сообщает New atlas.
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