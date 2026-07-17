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ФедералПресс

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«Глубинное государство» потеряет все: политолог назвал предпосылки революции в США

«Глубинное государство» потеряет все: политолог назвал предпосылки революции в США

МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. В США существуют все предпосылки для народного восстания, однако для успешного переворота необходима третья политическая сила, которая сможет бросить вызов истеблишменту, контролирующему обе ведущие партии.

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