«Глубинное государство» потеряет все: политолог назвал предпосылки революции в США

МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. В США существуют все предпосылки для народного восстания, однако для успешного переворота необходима третья политическая сила, которая сможет бросить вызов истеблишменту, контролирующему обе ведущие партии.
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