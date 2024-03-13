История и археология: Что стало с «кровавым флагом» Гитлера после разгрома фашистской Германии в 1945 году: Загадка исчезновения Blutfahne

Не многие артефакты Второй мировой войны обладают такой загадочностью и значимостью, как Blutfahne, что в переводе означает «кровавый флаг», ставший символом гитлеровской армии и сыгравший важную роль в растущей популярности гитлеровского движения в 20-30-х годах прошлого столетия.
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