История и археология: Что стало с «кровавым флагом» Гитлера после разгрома фашистской Германии в 1945 году: Загадка исчезновения Blutfahne

Не многие артефакты Второй мировой войны обладают такой загадочностью и значимостью, как Blutfahne, что в переводе означает «кровавый флаг», ставший символом гитлеровской армии и сыгравший важную роль в растущей популярности гитлеровского движения в 20-30-х годах прошлого столетия.