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Евро падает на фоне французского долгового кризиса

Евро падает на фоне французского долгового кризиса

ЛОНДОН (ИА Реалист). 5 октября 2026 года евро продолжил падение, достигнув самого низкого уровня с мая 2025 года.

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