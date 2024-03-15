В Москве заявили об отсутствии происшествий на выборах президента России

Известия/Сергей Лантюхов В Москве на данный момент не зафиксировано происшествий на выборах президента России, заявил в беседе с журналистами замруководителя Общественного штаба по наблюдению за соответствующим процессом в столице Александр Асафов.
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