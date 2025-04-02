Компания «Автотор» приступила к тестовому производству нового кроссовера , адаптированного для российского рынка.
В России отрабатывают технологию нового кроссовера 4x4
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
"под капотом переднеприводных машин российской сборки бензиновые турбомоторы"- Интересно, автор название статьи читал??? И моноприводный авто ни разу не назвать кроссовером. А если серьезно, то нужен регулируемый клиренс, понижающая передача и все блокировки!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии