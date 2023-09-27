На сибиряка завели уголовное дело после перепалки на таможне из-за лишних 2 тысяч рублей

В аэропорту Кольцово задержали жителя Хабаровска, который собирался лететь в Дубай. Мужчина обматерил принципиального сотрудника таможни – работник УТУ выяснил, что пассажир везет 10 тысяч долларов, а также 2100 рублей, но не задекларировал деньги, хотя сумма была выше, чем разрешено правилами (допустимо вывозить только до 10 тысяч в валюте).
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