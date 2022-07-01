Театр абсурда

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После срыва выставки о Мариуполе районную администрацию Пушкина проверили сотрудники ФСБ и СКР

После срыва выставки о Мариуполе районную администрацию Пушкина проверили сотрудники ФСБ и СКР

вчерашняя  статья-Ну что ж. Повылазили из всех щелей уроды из категории «чиновники» После запрета выставки «Мариуполь-битва за русский мир» сотрудники СКР и ФСБ провели внеплановую проверку в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

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