МВФ предупредил, что активность по стейблкоинам в Бразилии вытесняет традиционные потоки капитала

Международный валютный фонд заявил, что рынок криптовалютных активов Бразилии, особенно долларовых стейблкоинов, быстро рос с 2017 года и требует более тщательного контроля, поскольку трансграничные криптопотоки растут быстрее, чем традиционные потоки капитала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии