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МВФ предупредил, что активность по стейблкоинам в Бразилии вытесняет традиционные потоки капитала

МВФ предупредил, что активность по стейблкоинам в Бразилии вытесняет традиционные потоки капитала

Международный валютный фонд заявил, что рынок криптовалютных активов Бразилии, особенно долларовых стейблкоинов, быстро рос с 2017 года и требует более тщательного контроля, поскольку трансграничные криптопотоки растут быстрее, чем традиционные потоки капитала.

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