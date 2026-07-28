МВФ предупредил, что активность по стейблкоинам в Бразилии вытесняет традиционные потоки капитала

Международный валютный фонд заявил, что рынок криптовалютных активов Бразилии, особенно долларовых стейблкоинов, быстро рос с 2017 года и требует более тщательного контроля, поскольку трансграничные криптопотоки растут быстрее, чем традиционные потоки капитала.