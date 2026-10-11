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Новый Уренгой возглавил рейтинг городов России по зарплатам

Новый Уренгой возглавил рейтинг городов России по зарплатам

Новый Уренгой и Салехард стали лидерами по покупательной способности зарплат. Об этом сообщает РИА Новости.

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