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Hyundai и Kia думают вернуться в Россию: есть ли куда?

Hyundai и Kia думают вернуться в Россию: есть ли куда?

Посол Южной Кореи Ли Сок Пэ заявил «Известиям», что Hyundai и Kia сохраняют интерес к рынку РФ и изучают пути возвращения.

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