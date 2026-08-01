Рост производства нефтепродуктов стало одним из главных факторов роста экономики Грузии

Экономика Грузии продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По предварительной оценке Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в июне 2026 года реальный валовой внутренний продукт страны увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.