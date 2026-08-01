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Рост производства нефтепродуктов стало одним из главных факторов роста экономики Грузии

Рост производства нефтепродуктов стало одним из главных факторов роста экономики Грузии

Экономика Грузии продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По предварительной оценке Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в июне 2026 года реальный валовой внутренний продукт страны увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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