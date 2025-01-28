Новые санкции США против нефти России ударят по самому Вашингтону

Дональд Трамп не будет вводить новые ограничительные меры в отношении российской нефти, поскольку это может негативно сказаться на экономике США, сообщил НСН Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.
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