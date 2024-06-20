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Новости экономики России

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Единственным биржевым ориентиром остается курс юаня

Единственным биржевым ориентиром остается курс юаня

Учитывая прекращение биржевых торговых основными твердыми валютами, единственным биржевым ориентиром остается курс юаня (CNYRUB), который в течение двух торговых сессий полностью отыграл выход из текущего торгового канала (см.

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