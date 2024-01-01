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Журналистка Собчак заявила, что лишилась трех корпоративов на фоне отмены звезд

Журналистка Собчак заявила, что лишилась трех корпоративов на фоне отмены звезд

Ксения Собчак после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой трижды обращалась к россиянам.Комсомольская правда «У меня отменилось три корпоратива по понятным причинам.

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