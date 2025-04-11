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Живая Кубань

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Готовы ли пляжи Анапы и Темрюкского района к курортному сезону, рассказали в Роспотребнадзоре

Готовы ли пляжи Анапы и Темрюкского района к курортному сезону, рассказали в Роспотребнадзоре

Готовы ли пляжи Анапы и Темрюкского района к курортному сезону, рассказали в РоспотребнадзореРоспотребнадзор зафиксировал несоответствия на всех пляжах Анапы и Темрюкского района, которые пострадали от утечки нефтепродуктов.

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