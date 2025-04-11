Готовы ли пляжи Анапы и Темрюкского района к курортному сезону, рассказали в Роспотребнадзоре

Готовы ли пляжи Анапы и Темрюкского района к курортному сезону, рассказали в РоспотребнадзореРоспотребнадзор зафиксировал несоответствия на всех пляжах Анапы и Темрюкского района, которые пострадали от утечки нефтепродуктов.