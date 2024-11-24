Песков рассказал о засекреченности разработки ракеты «Орешник»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркнул, что разработка современного оружия, включая ракетную систему «Орешник», является полностью секретным процессом, в который включен узкий круг лиц.
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