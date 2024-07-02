Phys: В Арктике исследовали ископаемые леса и нашли грецкие орехи

В ходе исследований окаменевшего ископаемого леса на островах архипелага канадской Арктики ученые под руководством профессора Джеймса Бейсингера и Стивена Манчестера обнаружили три ранее неизвестных, хотя и давно вымерших вида грецкого ореха, передает портал Phys.
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