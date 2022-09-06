МАГАТЭ: доклад с закрытыми глазами

Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало сегодня доклад по итогам визита миссии во главе с генеральным секретарем этой организации Рафаэлем Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, состоявшегося на минувшей неделе.
Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало сегодня доклад по итогам визита миссии во главе с генеральным секретарем этой организации Рафаэлем Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, состоявшегося на минувшей неделе.
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