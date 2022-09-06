Эксперт

358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльшад Гасанов
    И ЕС, и мелкобриты будут делать то, что им прикажут америкосы. И главный гинеколог гейропы, и эта дура собачие хвосты...Великобритания из...
  • Alex Немо
    А по каким ценам продает Гаpпром национальные богатства  России в данных конкретных контрактах и зачем это нужно наро...«Газпром» и CNPC ...
  • Андрей Медведников
    Забавно наблюдать как немцы сами себя трахают. Призывают рядовых граждан заплатить за просчеты руководства Германии. ...Населению Германи...

МАГАТЭ: доклад с закрытыми глазами

МАГАТЭ: доклад с закрытыми глазами

Международное агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало сегодня доклад по итогам визита миссии во главе с генеральным секретарем этой организации Рафаэлем Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, состоявшегося на минувшей неделе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх