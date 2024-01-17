«Подобные ответы в нашей стране отвратительны», — Нагиев вышел на связь с народом

Многие работы Дмитрия Нагиева народ ценит и смотрит с большим удовольствием. Зрителю очень нравится разноплановость артиста и тот факт, что он прекрасно находит себя как в комедийных, так и в драматических ролях.
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