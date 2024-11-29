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Кем были друиды и правда ли, что они приносили людей в жертву?

Кем были друиды и правда ли, что они приносили людей в жертву?

Друиды были людьми в древней Британии и Франции, которые выполняли самые разнообразные роли. Они были философами, учителями, судьями, хранителями общественной мудрости о мире природы и человеческих традициях, посредниками между людьми и богами, - пишет Барри Канлифф в своей книге "Друиды: очень краткое введение".

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