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В Петербурге огласили вердикт по делу криминального авторитета из 90-х Кулибабы

В Петербурге огласили вердикт по делу криминального авторитета из 90-х Кулибабы

В Петербурге коллегия присяжных вынесла вердикт о виновности Кулибабы в совершении убийств.В Санкт-Петербурге городской суд огласил обвинительный вердикт в отношении Владимира Кулибабы — криминального авторитета из 1990-х годов и бывшего главы региональной Федерации вольной борьбы.

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