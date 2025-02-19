В самом главном ржевском детском лагере этим летом ждут вдвое больше школьников

В Ржевском округе уже начали готовиться к летнему оздоровительному отдыху детей. Важные организационные вопросы обсуждались во время рабочего визита министра образования областного правительства Ольги Калининой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии