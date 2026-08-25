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Косметолог Анчикова: сочетание ниацинамида и кайевой кислоты выровняет тон

Косметолог Анчикова: сочетание ниацинамида и кайевой кислоты выровняет тон

Ежегодно с наступлением осени косметологи сталкиваются с жалобами на неравномерный тон кожи, появление свежих пигментных пятен и заметное потемнение уже существующих, в борьбе с ними поможет сочетание кислот.

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