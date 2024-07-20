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В китайском парламенте назвали приоритеты законодательной работы

В китайском парламенте назвали приоритеты законодательной работы

Одним из ключевых направлений деятельности Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) станет законодательное оформление решений третьего пленума ЦК Компартии Китая, который проходил 15-18 июля.

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